Koniec protestu rolników na autostradzie A2

Zakończył się protest rolników na autostradzie A2. – Rozchodzimy się. Nie będziemy uprzykrzać życia kierowcom – powiedział lider ruchu AGROunia Michał Kołodziejczak. „Przywrócono normalny ruch pojazdów na trasie A2, na wysokości Brwinowa. Brak utrudnień związanych z wcześniejszym protestem w tym miejscu” – poinformowała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

Na autostradzie A2 na odcinku Łódź – Warszawa, na wysokości Brwinowa, od rana trwał protest kilkudziesięciu rolników z ruchu AGROunia, którzy zablokowali drogę. Autostrada była zablokowana do godz. 15, kiedy to rolnicy zapowiedzieli koniec protestu. Podczas blokady samochody jadące w kierunku Warszawy kierowane były na objazd poprowadzony drogą serwisową, która została otwarta na MOP Brwinów.



Protestujący rolnicy domagali się m.in. odszkodowań za wybite świnie w związku z walką z wirusem ASF. Żądali audytu środków przekazywanych rolniczym organizacjom branżowym, a także chcieli „uzdrowienia Izb Rolniczych”.



– Gra się zaczyna. Nie damy sobą pomiatać. Zostały ustalone niektóre rzeczy. Bardzo wątpimy w rozwiązanie tych spraw po naszej myśli, ale pokazaliśmy ministrowi, że potrafimy, że polski rolnik potrafi razem zadziałać. W środę wszyscy koledzy odmówią przyjęcia mandatów – powiedział Kołodziejczak.



– Minister dał słowo, że będzie działał, będzie rozmawiał. (...) Obiecał, że wstawi się za nami u premiera, u ministra MSWiA i zobaczymy, ile są warte jego słowa – zaznaczył.

źródło: pap

– Jestem rolnikiem, a nie urzędnikiem, jestem rolnikiem, który został ministrem rolnictwa po to, by te problemy rozwiązać – zapewniał w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.– Prowadzę rozmowy ze wszystkimi grupami rolników, którzy chcą rozmawiać – dodał.Jak powiedział minister rolnictwa, przyjechał do protestujących na autostradzie A2 rolników na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. – Przyjechałem do was z propozycją porozumienia – powiedział.Protest był wspierany przez środowiska narodowe. Poinformował o tym na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.