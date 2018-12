Prezydent przyznał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Aktorka Stanisława Celińska, podróżnik Aleksander Doba i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski znaleźli się wśród odznaczonych przez prezydenta Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. – Dziękuję za wszystko, co państwo czynicie dla Polski – mówił Andrzej Duda.

– Ogromnie się cieszę, że zbliżając się ku końcowi tego stulecia roku odzyskania niepodległości możemy ten cykl kilkuletnich obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym formowania się granic II RP, uczcić tą właśnie uroczystością, w czasie której miałem zaszczyt i przyjemność wręczyć medale ustanowione przez Sejm i Senat z mojej inicjatywy – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nawiązujące do odznaczenia ustanowionego w II RP, wręczanego w 1928 r., medalu dziesięciolecia odzyskanej wtedy niepodległości – powiedział prezydent.



Wskazał, że medale były przyznane osobom zasłużonym „dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego suwerennego Polskiego Państwa, dla walki o to państwa, ale też dla jego tworzenia”. Jak mówił, „w tych domach bardzo często te medale są do dzisiaj obok Krzyży i Medali Niepodległości obok Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari i innych odznaczeń, które II RP przyznawała”.



Powód do dumy



Zdaniem Andrzeja Dudy „są one powodem do rodzinnej dumy, a przede wszystkim są dowodem pamięci o tamtych czasach i tym wielkim okresie, kiedy po 123 latach kolejnemu pokoleniu naszych mężnych dziadków, pradziadków, czasem prapradziadków udało się Polskę odzyskać” – mówił.



– Dziękuję za wspaniały dorobek państwa życia. Dziękuję za to wszystko, co państwo dla Polski, dla bliźnich, dla rozsławiania Polski na świecie dla tworzenia polskiej kultury dla rozbudowywania polskiej nauki, czy też po prostu dla działalności dla zwykłych ludzi, często bardzo biednych czynicie – wskazał.



Medalem odznaczeni zostali: działacz opozycji demokratycznej w PRL, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Jan Abgarowicz; prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Bando; żołnierz Armii Krajowej, represjonowany po wojnie gen. Tadeusz Bieńkowicz; aktorka, która tworzyła programy muzyczne i spektakle m.in. dla Studenckiego Teatru Satyryków STS Stanisława Celińska-Mrowiec; przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemar Cisło; podróżnik Aleksander Doba; działacz opozycji demokratycznej w PRL, dziennikarz Jerzy Jachowicz; zaangażowany w udzielanie pomocy socjalnej i medycznej ocalałym z Holokaustu Marian Kalwary; polarnik i podróżnik Marek Kamiński; żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i AK, działacz opozycji demokratycznej w PRL Janusz Kamocki; tenor Ryszard Karczykowski; restaurator, działacz społeczny i charytatywny Jan Kościuszko oraz dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski.

Odznaczenia odebrali również: aktorka, piosenkarka, artystka kabaretowa Barbara Krafft-Seidner; kolarz, działacz sportowy Czesław Lang; kompozytor, wokalista, współzałożyciel m.in. zespołów Kultura, Izrael i Houk Dariusz Malejonek; dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski; satyryk, artysta kabaretowy, twórca m.in. Kabaretu pod Egidą Jan Pietrzak; założycielka i dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak; pisarz, publicysta o. Jacek Salij; lekarz audiolog i foniatra prof. Henryk Skarżyński; muzyk, kompozytor Józef Skrzek; historyk, kierownik archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie Andrzej Suchcitz; kierujący pracami ekshumacyjnymi m.in. w Kwaterze na „Łączce” prof. Krzysztof Szwagrzyk; współtwórczyni Muzeum Książki Artystycznej Jadwiga Tryzno; wydawca książek artystycznych Janusz Tryzno; przedsiębiorca, współzałożyciel Ceramiki Tubądzin Andrzej Wodziński oraz żołnierz misji zagranicznych, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego kpt. Piotr Żemojtel.



– Czuję się skrępowany, że w tak zacnym gronie na stulecie niepodległości zostałem wyróżniony. To medal bardzo ważny, bo mam poczucie, że odbieram go w imieniu nie tylko swoim, ale całego Muzeum Powstania Warszawskiego, wszystkich pracowników, wolontariuszy. To jest medal za zaangażowanie w pracę nad upamiętnianiem historii, w opiekę nad kombatantami. Czuję, że jest to olbrzymie wyróżnienie, które odebrałem w imieniu całej naszej społeczności – ocenił Ołdakowski.

Ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości Sejm uchwalił w czerwcu. Odznaczane nim będą osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.