Symboliczne wręczenie nagrody Sacharowa Ołehowi Sencowowi

Parlament Europejski symbolicznie przekazał w środę ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi nagrodę im. Sacharowa. Sencow nie mógł jej odebrać osobiście bo jest więziony w Rosji.

– To niezwykle smutny dzień dla nas wszystkich, składamy hołd Ołehowi Sencowowi, reżyserowi i pisarzowi ukraińskiemu, który przetrzymywany jest z powodów politycznych – powiedział podczas uroczystości szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, przypominając, że Sencow pokojowo protestował przeciwko nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję.



Nagrodę w imieniu Sencowa odebrała jego kuzynka Natalia Kapłan i adwokat Dmitrij Dinze. W PE postawiono puste, symboliczne krzesło, którego nie mógł zająć reżyser. Eurodeputowani wyłożyli kartki z napisem #freeSentsov (uwolnić Sencowa).



Tajani mówił, że Sencow otrzymał też nagrodę ze względu na determinację i zaangażowanie w obronę praw człowieka i godności ludzkiej oraz państwa prawa. – To są wartości, które są fundamentem projektu europejskiego, tym bardziej w dniu dzisiejszym, po potwornym ataku – mówił, nawiązując do wtorkowej strzelaniny w Strasburgu.



– Ołeh Sencow dzięki swojej odwadze, poprzez swój strajk głodowy pokazał, jak należy bronić praw człowieka – podkreślił szef PE.



Po raz kolejny przypomniał o rosyjskich działaniach na Morzu Azowskim i wokół niego, gdzie Rosja zaatakowała w ubiegłym miesiącu ukraińskie okręty. – Po raz kolejny apelujemy o deeskalację kryzysu i aby nie było żadnego naruszania integralności terytorialnej Ukrainy – oświadczył.



Kapłan przypomniała, że jej kuzyn nakręcił pierwszy film z córką w roli głównej i że początki nie były łatwe. Jednak udało mu się i zaczął jeździć na festiwale. W 2013 r. zaczął pracować nad produkcją „Nosorożec”, ale wówczas wybuchł Majdan, w który twórca się zaangażował.



– 12 maja FSB pojawiła się w domu Ołeha i na oczach dziecka zatrzymano go. „Dowody”, jakie znaleziono, to np. pieniądze na produkcję filmową, bilety na trasie Symferopol–Krym oraz komputer – opowiadała Kapłan.



Przypomniała, że gdy Sencow odmówił zeznań, przedstawiono mu zarzut organizowania komórki terrorystycznej, za co został skazany na 20 lat kolonii karnej. Dodała, że Sencow był wielokrotnie bity, lecz nie zmienił zdania w sprawie odmowy zeznań.



W czasie gdy europarlament upominał się po raz kolejny o ukraińskiego reżysera, w Moskwie przy budynku administracji prezydenta Rosji odbywały się jednoosobowe pikiety, których uczestnicy przypominali o przyznanej Sencowowi nagrodzie Sacharowa.



Wyrok 20 lat więzienia dla Sencowa



Ukraiński reżyser został w Rosji skazany na 20 lat pozbawienia wolności pod zarzutem przygotowywania aktów terrorystycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. Sencow nie przyznał się do winy. Odbywa wyrok w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy.



Przez 145 dni Sencow prowadził protest głodowy, domagając się w ten sposób zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy. Przerwał głodówkę 6 października.