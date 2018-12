Automatyczne rogatki nie zadziałały. Śmiertelne niebezpieczeństwo na przejeździe [WIDEO]

Do śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji doszło we na przejeździe kolejowym w Piotrkowie. Nie zadziałały automatyczne rogatki. Na filmie świadka zdarzenia widać, jak pociąg przy otwartych szlabanach jedzie przez przejazd kolejowy.

Świadek, który nagrał zdarzenie, opowiedział o nim „Dziennikowi Łódzkiemu”.



Marek Dudziński wyjaśnił, że korzysta z przejazdu codziennie.



– Jeszcze niedawno była stróżówka i też nie zdała egzaminu, bo doszło do tragicznego wypadku. Są tam kamery, które podglądają obraz, jest sygnalizator i zapory. Jednak nic nie zadziałało – ujawnił świadek.



– Niby każdy powinien się zatrzymać przed przejazdem, ale różnie to bywa wieczorem, a już było trochę mglisto. Całe szczęście, że jechałem parę sekund później... – mówił mężczyzna i wyjaśnił, że na filmie widać złą datę zdarzenia, bo nie miał jej prawidłowo ustawionej w kamerze, ale zarejestrowany incydent pochodzi z 11 grudnia wieczorem.



Oficer prasowa piotrkowskiej policji asp. Ilona Sidorko ustaliła, że PKP wiedziały już, że rogatki nie działają, dlatego pociąg jechał 20 km na godzinę i cały czas sygnalizował klaksonem, że będzie przejeżdżał. W tym czasie technicy mieli je naprawiać.



Policjantka zapewniła, że na miejsce wysłani zostaną policjanci z drogówki i będą tam od czasu naprawienia rogatki.







„Dziennik Łódzki” opublikował tez oświadczenie Karola Jakubowskiego z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Wyjaśniono w nim, że „pociąg towarowy zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Moryca uległ awarii. Zatrzymał się, będąc w polu działania urządzeń odpowiedzialnych za zamknięcie rogatek na przejeździe. Zgodnie z procedurą po kontakcie maszynisty z dyżurnym ruchu podjęta została decyzja o otwarciu szlabanów, aby nie tamować ruchu samochodów. Bezpieczeństwo było zachowane. Po naprawie składu maszynista dostał pozwolenie na przejechanie przez przejazd z ograniczoną do 20 km/h prędkością. Po minięciu czujników odpowiadających za pracę rogatek sytuacja wróciła do normy” – napisano.

źródło: dzienniklodzki.pl

W dalszej części oświadczenia podkreślono, że każdy kierowca musi pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w momencie zbliżania się do przejazdu kolejowo-drogowego.