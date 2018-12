Korea Północna przeprasza Wietnam za zabójstwo brata Kima

Urzędnicy z Korei Północnej nieformalnie przeprosili władze Wietnamu za wykorzystanie obywatelki tego kraju do zabójstwa brata przywódcy Kim Dzong Una w ubiegłym roku – podał południowokoreański dziennik „Dzoson Ilbo”, powołując się na źródło dyplomatyczne.

Przyrodni brak przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Nam został zamordowany 13 lutego 2017 r. w hali odlotów na lotnisku w Kuala Lumpur. Malezyjska prokuratura oskarżyła o to dwie kobiety – Indonezyjkę i Wietnamkę – oceniając, że zatruły Kima, wcierając w jego twarz śmiercionośną substancję o nazwie VX.



Kobiety nie przyznały się do winy i oświadczyły, że zostały przekonane przez obywateli Korei Północnej, iż biorą udział w programie rozrywkowym, a cała sytuacja jest żartem. Władze USA i Korei Płd. oceniały, że za śmiercią Kim Dzong Nama stoją agenci Korei Płn., ale Pjongjang zaprzeczał, jakoby miał z tym cokolwiek wspólnego.



Według „wysokiej rangi urzędnika” południowokoreańskiej dyplomacji, na którego powołuje się „Dzoson Ilbo”, urzędnicy z Korei Płn. nieoficjalnie przeprosili jednak władze w Hanoi za zwerbowanie Wietnamki do przeprowadzenia zamachu.



– Wietnamski rząd i opinia publiczna były oburzone uwikłaniem obywatelki Wietnamu w zabójstwo Kim Dzong Nama, a dwustronne relacje się ochłodziły (…) Wietnam żądał od Korei Płn. oficjalnych przeprosin i groził zerwaniem stosunków dyplomatycznych – powiedział ten dyplomata.

źródło: pap

Jego zdaniem Pjongjang przez jakiś czas odmawiał przeprosin, ale ostatecznie uległ presji i przekazał je kanałami nieoficjalnymi. Urzędnik dodał, że obecnie relacje wietnamsko-północnokoreańskie poprawiają się wraz z ociepleniem stosunków pomiędzy dwiema Koreami.Minister spraw zagranicznych Korei Płn. Ri Jong Ho złożył na przełomie listopada i grudnia czterodniową wizytę w Hanoi. Obserwatorzy oceniali jego podróż jako sygnał, że Pjongjang stara się czerpać wskazówki na temat reform gospodarczych, które uczyniły z komunistycznego Wietnamu jeden z najszybciej rozwijających się krajów Azji.