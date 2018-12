Wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o wyrażenie jego rządowi wotum zaufania pokazał, że prezes PiS dał mu „zielone światło” do sejmowej ofensywy – napisał na portalu 300polityka.pl Łukasz Mężyk. „Złożenie wniosku przez premiera i wyjście z ofensywą zaskakuje komentatorów i opozycję, pomaga po okresie pewnego marazmu i zniechęcenia przejąć inicjatywę” – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w środę do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to – jak powiedział – żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie, czy ma być kontynuowany program reform.



Wcześniej Sejm miał zająć się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec obecnego rządu, który złożyła Platforma Obywatelska.



Na portalu 300polityka.pl skomentowano decyzję premiera i określono ją jako „próbę skradnięcia show przygotowanego od dawna wniosku opozycji”.



„Złożenie wniosku przez premiera i wyjście z ofensywą zaskakuje komentatorów i opozycję, pomaga po okresie pewnego marazmu i zniechęcenia przejąć inicjatywę. Widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński dał zielone światło Morawieckiemu do sejmowej ofensywy” – napisano na portalu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: 300polityka.pl

Jak zauważył autor komentarza, „całkowicie nieoczekiwany wniosek premiera ma na celu ofensywne wyjście, przejęcie inicjatywy”. „Premier chce pokazać, że to on, a nie opozycja dyktuje warunki. Debata nad wotum nieufności zawsze jest defensywna, bo odbywa się na prawach wystąpienia lidera opozycji” – napisano.