WOT i Wojska Lądowe otrzymają nowe, lekkie moździerze

Podpisano umowę na dostawę 780 lekkich moździerzy piechoty, które trafią do Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych. Wartość umowy to ponad 31 mln zł. Pierwsza dostawa planowana jest na drugą połowę 2019 r.

O transakcji poinformował dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. – W zakresie wyposażenia WOT w nowoczesny sprzęt chciałbym z dumą zakomunikować, że została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie, na mocy której nabędziemy 780 sztuk bardzo nowoczesnych moździerzy – powiedział gen. Kukuła podczas uroczystości na terenie Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu.



Kukuła zaznaczył, że wyposażenie to trafi nie tylko do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również do Wojsk Lądowych. Dodał, że sprzęt ten będzie dostarczany do końca 2022 roku, a pierwsze 150 sztuk zostanie przekazanych armii w drugiej połowie 2019 roku. Jak przekazał resort obrony, moździerze znajdą się na wyposażeniu każdej kompanii lekkiej piechoty w batalionach WOT.



Będą wykorzystywane nie tylko z amunicją bojową i szkolną, ale też oświetlającą przy wsparciu działań z zakresu zarządzania kryzysowego, czy też akcji poszukiwawczych. Wojska Obrony Terytorialnej liczą obecnie 17 060 żołnierzy.

#wieszwiecej Polub nas