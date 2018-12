Premier Morawiecki: Wdrażamy dobrą zmianę, chcemy wdrożyć wspaniałą zmianę

Pytanie opozycji to „kto powinien rządzić”, a moim zdaniem najważniejsze jest pytanie, jak powinniśmy rządzić – mówił w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Morawiecki podkreślił, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę, ale – jego zdaniem – we współpracy z opozycją można wdrażać „wspaniałą zmianę”.

Premier złożył w środę w Sejmie wniosek o wyrażenie rządowi wotum zaufania, następnie uzasadniał w niemal godzinnym przemówieniu dlaczego rząd takie wotum powinien otrzymać.



Premier na początku swojego wystąpienia podziękował Polakom za zaangażowanie w sprawy publiczne oraz wysoką frekwencję w wyborach samorządowych. Szef rządu stwierdził, że cieszy się, że będzie mógł podczas debaty w Sejmie przedyskutować najważniejsze pytania.



– Pytanie, które państwo, opozycja, macie w głowie jest takie: „kto powinien rządzić”, a moim zdaniem najważniejsze pytanie dla Polaków jest takie: „jak powinniśmy rządzić” – mówił Morawiecki.



– Dla opozycji najważniejsze jest pytanie „kto powinien rządzić”, dla mnie najważniejsze jest, jak powinniśmy rządzić, czy w interesie wszystkich Polaków, czy Polska jest pewną jednością, czy też patrzymy na to jak na pewne grupy interesu – mówił premier.

– Proszę Wysoką Izbę o ocenę tego ostatniego roku, ostatnich trzech lat, ale też chciałbym wybiec w przyszłość te kolejne parę lat, bo mam nadzieję, że Polacy powierzą nam właśnie stery rządów za roku i będziemy mogli kontynuować nasze zmiany – oświadczył Morawiecki.



Szef rządu wskazywał, że współczynnik Giniego (wskaźnik poziomu nierówności) w czasie rządów PiS „zmalał o 2 pkt z 31 do 29”. – To jest duża zmiana, to ruch, który w wielu krajach świata był obserwowany z zazdrością – ocenił Morawiecki.



– Mam taką prośbę do was, do szanownej opozycji w szczególności, żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca, żebyśmy przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia mówili o Polsce z radością, z ufnością, z nadzieją, że budujemy program dla wszystkich Polaków – oświadczył.



„Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia”



Morawiecki podkreślił, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę, ale – jego zdaniem – we współpracy z opozycją można wdrażać „wspaniałą zmianę”. – Zapraszamy was do tej wspanialej zmiany. Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia – dodał. Zdaniem szefa rządu niechęć czy nienawiść między opozycją a obozem rządzącym powinny „zostać odłożone do szuflady”, by budować wspólnie najlepsze możliwe rozwiązania.

🇵🇱 Wiele przez te trzy lata udało nam się zrobić. Chcemy dalej naprawiać Polskę. - Premier @MorawieckiM w #Sejm. pic.twitter.com/lv3mPGfs7y — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 12 grudnia 2018

Morawiecki podziękował w trakcie swojego wystąpienia wicepremier Beacie Szydło za „działania na niwie społecznej”. – Wielkie osiągnięcia, które mamy w zakresie redukcji nierówności są wielką pracą pani premier – mówił szef rządu.

Premier mówił też w swoim wystąpieniu, co jego rząd zrobił, by obniżyć m.in. podatki dla małych i średnich firm.



– Dla małych przedsiębiorców mamy działalność tzw. bagatelną, nierejestrową, mamy małą działalność gospodarczą, która w proporcjonalny sposób pozwala naliczać ZUS tym, którzy zarabiają mniej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, tym, którzy mają warsztat samochodowy, piekarnię, zakład fryzjerski, zarabiają 3-4 tys. – to ZUS już nie jest 1250 zł – mówił szef rządu.



Wskazał, że jego rząd wprowadził m.in. „półroczną rozbiegówkę” dla wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą.



Morawiecki zaznaczył, że rząd realizuje również obietnice związane z czystym powietrzem. – Wdrożyliśmy w tym roku rozporządzenie o jakości paliw, ustawę, która mówi o jakości pieców i przeznaczyliśmy 100 mld zł na najbliższe 10 lat – wraz ze środkami unijnymi – na program termomodernizacji – powiedział premier.



Podkreślił, że rząd wprowadził również wiele propozycji związanych z obniżką podatków. Wskazał na obniżkę VAT do 5 proc. m.in. na żywność dla niemowląt, pieluchy, cytrusy czy wyroby piekarnicze i ciastkarskie.

Morawiecki dodał, że rząd, tak jak obiecał, powołał Centrum Analiz Strategicznych, które ma „zasilać różne pomysły na przyszłość”. – Bo chcemy patrzeć na perspektywę 5-10 lat – podkreślił szef rządu.Premier zapewnił, że nie będzie podwyżek cen energii.– My podkreślamy, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica podkreśla, że silna Polska jest tylko możliwa w silnej, sprawnej Europie i nie ma silnej Unii Europejskiej bez silnej Polski – mówił Morawiecki, uzasadniając wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu.– Wyobraźmy sobie, że UE jest taką kamienicą, w której w różnych mieszkaniach mieszkają różne rodziny, czyli narody, państwa. Czy nie jest tak, że w ramach tych rodzin powinniśmy najpierw pomiędzy sobą się porozumieć zanim pójdziemy gdzieś na skargę do dozorcy, czy do jakiegoś sąsiada. Uprzejmie o to apeluję – mówił szef rządu.

Coraz mniejszy dług publiczny



Morawiecki mówił, że kiedy kończyły się rządy PO, dług publiczny wynosił 511 mld zł. – Kiedy oddawaliście rządy i PiS przejmowało władzę, dług wynosił 888 mld zł, ale to nie wszystko – przecież pamiętamy wszyscy, że skonsumowaliście blisko 160 mld zł środków z OFE, a więc w najprostszym matematycznym rachunku 1 bln 48 mld zł – taki realnie był dług, który wy pozostawiliście nam – powiedział do posłów opozycji Morawiecki.



Podkreślił, że w zeszłym roku po raz pierwszy od 30 lat dług publiczny zmalał. – Dług publiczny w 2017 zmalał o 3,4 pkt proc., mniej więcej o 3,8 mld zł w wartościach bezwzględnych, zmalał nie tylko w proporcji do PKB. W tym roku również zmaleje w proporcji do PKB, szacunek jest, że o około 1,5 pkt proc. Czyli przez dwa lata zmalał o 5 punktów procentowych – powiedział premier.



– Dzisiaj, chcę powiedzieć, dług publiczny przekroczył, ale w dół, barierę 50 proc., będzie poniżej 50 proc. w stosunku do PKB – powiedział szef rządu.