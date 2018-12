Mieszkanie plus w Toruniu. W ramach programu powstanie około 300 lokali

W Toruniu w ramach Mieszkania plus powstanie około 300 lokali – poinformowało biuro prasowe PFR Nieruchomości. W środę w Warszawie w siedzibie PFR Nieruchomości wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski podpisał umowę z architektami.

Za projekt odpowiada biuro architektoniczne S.A.M.I Architekci – jeden z laureatów konkursu na modelowy dom wielorodzinny i laureat głównej nagrody na projekt osiedla przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu.



„Zawierana umowa dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – podano.



W Toruniu w ramach Mieszkania plus projektowane jest osiem czterokondygnacyjnych budynków, między ulicami Okólną a generała Władysława Andersa. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji to ok. 15 tys. m kw.



Inwestycja ma ruszyć w połowie 2019 r. Mieszkania będą sfinansowane przez PFR Nieruchomości.

