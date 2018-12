Zapakował pralkę do cudzego auta. Było podobne i pasował kluczyk

Policjanci z Olsztyna rozwikłali zagadkę zniknięcia pralki. Mężczyzna kupił ją i zapakował do bagażnika, okazało się jednak, że nie do swojego auta. Właściciel samochodu, niczego nie podejrzewając, odjechał z cudzym sprzętem.

Zaczęło się od goraczki zakupów, na jakie wybrała się pewna para, która przyjechała do jednego z centrów handlowych w Olsztynie. Kupili pralkę i zapakowali ją do bagażnika auta zaparkowanego na parkingu. Następnie ruszyli na dalsze łowy. – Kiedy wrócili do samochodu przekonali się, że pralka zniknęła – wyjaśnia Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji.







Natychmiast zawiadomili policję. Sprawa miała szybko się wyjaśnić. W tym samym czasie do sklepu zatelefonował mężczyzna, który powiedział, że w bagażniku swojego auta znalazł sprzęt, którego nie kupił. Sklep poinformował o tym policję. I tutaj sprawy skrzyżowały się.



– Okazało się, że na parkingu obok siebie stały dwa bardzo do siebie podobne pojazdy. Nie dość, że były tej samej marki i tego samego koloru, to - o dziwo - do obu pojazdów pasował ten sam kluczyk. To właśnie nim - przez pomyłkę - zgłaszający interwencję otworzył auto należące do innej osoby i włożył do bagażnika nową pralkę. W czasie dalszych zakupów auto odjechało z parkingu, a gdy zgłaszający wrócił na parking, zastał na nim swój samochód z pustym bagażnikiem – wyjaśnił Prokopczyk.







Policjanci skontaktowali ze sobą obu mężczyzn – właściciela zguby oraz tego, który ją znalazł. Panowie spotkali się w połowie drogi, gdzie doszło do przekazania pralki.