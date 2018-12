Prezes PiS: Jolanta Szczypińska była piękną postacią naszej wspólnoty politycznej

– Jolanta Szczypińska była piękną postacią naszego ruchu politycznego, ale także szerzej – naszej całej politycznej wspólnoty, jakkolwiek jest ona dzisiaj podzielona – powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, wspominając zmarłą w sobotę posłankę PiS.

Prezes PiS zabrał głos na początku środowego posiedzenia Sejmu. – Sądzę, że (Jolanta Szczypińska) zasłużyła na dobrą, bardzo dobrą pamięć – podkreślił Kaczyński. Przypomniał polityczną drogę Szczypińskiej. Jak mówił, była ona osobą zaangażowaną w Solidarność, prześladowaną działaczką podziemia.



– Dowiedziałem się o niej po raz pierwszy, nie znając jej jeszcze, jako działacz Komitetu Helsińskiego właśnie dlatego (...), że podlegała szczególnie brutalnym prześladowaniom – wspominał prezes PiS.



Przypomniał, że Szczypińska wiele lat działała w Porozumieniu Centrum i PiS-ie, była osobą głęboko zaangażowaną w sprawę Polski. – To zaangażowanie trwało aż do ostatnich tygodni. Kiedy odzyskiwała na chwilę możliwość jakiejś aktywności, to przez cały czas zajmowała się – nawet z daleka, przez telefon – tym, co dzieje się w jej okręgu, tym, co dzieje się w sferze życia publicznego – podkreślił.



Kaczyński zakończył modlitwą „Wieczne odpoczywanie”. Jolanta Szczypińska, posłanka PiS, zmarła w sobotę. Miała 61 lat.

