Chłopiec z zespołem Aspergera odzyskał klocki. Ktoś podrzucił torbę

Z klatki schodowej jednego bloków w Krakowie skradziono torbę z klockami lego. Zabawki należały do chłopca chorego na zespół Aspergera. Na Facebooku pojawił się wpis matki chłopca, która prosiła o pomoc. Udostępniany przez internautów apele najwyraźniej pomógł, bo nieznana osoba zwróciła klocki.

Wpis pani Jowity, matki chorego Marcela, pojawił się na Facebooku w niedzielę i został udostępniony ponad 6.5 tys. razy. Kobieta deklarowała, że nie chce wyciągać konsekwencji i oferowała, że kupi osobie, która zabrała klocki, inny zestaw.



„Człowieku kochany, ja rozumiem okazja czyni złodzieja, ale apeluję do Twojego sumienia i bardzo - ale to bardzo - proszę o zwrot. To są klocki dziecka z zespołem Aspergera, które zostały u babci, na które czekał jak na zbawienie i płakał za nimi codziennie, coś na czego punkcie ma fisia, zna każdą jedną część, która była w tej siatce, tego się nie da odkupić, to są ludziki zbierane od lat, jego ulubione i najważniejsze części” - napisała na Facebooku pani Jowita.



W środę wieczorem kobieta poinformowała na Facebooku, że klocki zostały odnalezione. Ktoś położył je na klatce pomiędzy piętrami.



„Dziękuję Ci bardzo osobniku , który podrzuciłeś siatkę w klatce między piętrami !!! Wierzyłam w Ciebie! Po stokroć dziękuję” – napisała mama chłopca.





