Tragedia podczas procesji. Fajerwerki zabiły siedmioro wiernych

Co najmniej siedem osób zginęło, zaś 50 zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas tradycyjnej procesji w Meksyku. Wśród ofiar są dzieci.

Do tragedii doszło we wtorek około południa czasu lokalnego w atrium kościoła w mieście Tequisquiapan, leżącym około 145 km na północny-zachód od miasta Meksyk. Wśród ofiar jest dwoje dzieci w wieku 11 i 12 lat.



Wierni dostarczyli fajerwerki na procesję, ale – jak poinformował przedstawiciel służb medycznych Gabriel Bastarrachea w stanie Queretaro – „coś poszło źle i eksplodowały”. Policja wszczęła dochodzenie mające ustalić przyczyny zdarzenia.



W ostatnich miesiącach w Meksyku doszło do serii tragicznych eksplozji fajerwerków. Co najmniej 24 osoby zginęły w lipcu ubiegłego roku w mieście Tultepec w środkowej części kraju. Z kolei grudniu 2016 roku w innej eksplozji zginęły 42 osoby.

źródło: AFP

Media zwracają uwagę, że znaczna część fajerwerków w Meksyku jest robionych chałupniczo, bez należytej dokładności i zachowania zasad bezpieczeństwa.