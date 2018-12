Spotkanie Szczerski-Bolton. Poruszono temat wiz

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski spotkał się w Waszyngtonie z doradcą Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Głównym tematem rozmowy były polskie starania o zlokalizowanie amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju. Poruszono również kwestię zniesienia wiz dla Polaków.

Minister Szczerski poinformował, że jesteśmy na dobrej drodze, aby doprowadzić do zwiększenia wielozadaniowej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. – Jest zrozumienie obustronne w tym względzie, jakie są potrzeby, jakie są konieczności, jakie są uwarunkowania, które dzisiaj występują w naszym regionie, które wymagają tego kolejnego kroku w wojskowym partnerstwie polsko-amerykańskim – podkreślił.



Zapowiedział, że kolejne etapy procesu zwiększenia liczebności sił amerykańskich stacjonujących w Polsce będą przedmiotem rozmów organizacyjnych, technicznych rozmów w grupach eksperckich.



Bezpieczeństwo energetyczne



Szef gabinetu prezydenta omówił też kwestie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i – w tym kontekście – plany budowy gazociągu Nord Stream 2, którym sprzeciwia się zarówno Warszawa, jak i Waszyngton. Jak powiedział, Polska jest zainteresowana tym, by przekonywać kolejne kraje do tego, że projekt Nord Stream 2 jest nie tylko niekorzystny ekonomicznie dla Europy, ale też stanowi zagrożenie dla stabilności regionu. Według ministra ten pogląd jest coraz powszechniejszy, szczególnie po niedawnym incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej.



Podczas rozmowy z Boltonem Szczerski poruszył też sprawę zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków. Ocenił, że jest postęp w tej kwestii. – Mam wrażenie, że obecna administracja traktuje ten problem w sposób operacyjny, a nie deklaratywny – ocenił.

Tematem rozmowy było też planowane przez Stany Zjednoczone odstąpienie od układu INF o likwidacji pocisków balistycznych średniego zasięgu oraz kwestie współpracy regionalnej w ramach Inicjatywy Trójmorza.W środę szef gabinetu prezydenta Dudy spotka się w amerykańskim Departamencie Stanu z Wessem Mitchellem, asystentem sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji oraz z ekspertami pozarządowych ośrodków politologiczno-doradczych. Następnie odwiedzi Kongres, gdzie również będzie rozmawiał o zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego w Europie i o współpracy między krajami Inicjatywy Trójmorza.