Niemcy nie chcą zapomnieć o markach. Wciąż lubią nimi płacić

Choć od wprowadzenia euro w Niemczech upłynęło niemal 17 lat, wcześniejsza niemiecka waluta wciąż pojawia się w obiegu. W niektórych sklepach wciąż można płacić markami.

Niemiecki Bank Federalny poinformował, że 12,55 mld marek niemieckich nie wróciło do banku – 5,88 mld w banknotach i 6,67 mld w monetach. Przeliczając to na sztuki – chodzi o 166 mln banknotów i 23 mld monet.



Telewizja Deutsche Welle wskazała, że rocznie zwracane są banknoty i monety o wartości od 70 do 100 mln marek. Są one bez żadnych opłat przyjmowane i wymieniane na euro.



– Część dawnej waluty przepadła, została zniszczona lub znalazła się w posiadaniu kolekcjonerów, głównie za granicą, gdzie marka niemiecka wciąż pełni funkcję depozytu wartościowego – tłumaczy Johannes Beermann z zarządu banku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Deutsche Welle

Co ciekawe, niektóre sklepy nadal godzą się na to, by klienci płacili markami. Sieć C&A wprawdzie zniosła tę opcję zakupów dwa lata temu, ale na początku listopada ją przywróciła. Rzecznik firmy poinformował, że codziennie do kas sklepów C&A w całych Niemczech wpływa od 15 do 70 tys. marek. Reszta jest wydawana klientom w euro.