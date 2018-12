Dzieła Fangora w cenie. Kolejny rekord na rynku sztuki

Padł nowy rekord Polski na rynku sztuki – 7 mln 11 tys. zł. Kwotę tę uzyskano za pięć op-artowskich prac Wojciecha Fangora, podczas wtorkowej aukcji dzieł sztuki Domu Aukcyjnego Polswiss Art.

Wyceniony na 6 mln zł obiekt to grupa pięciu najwcześniejszych spośród dojrzałych op-artowskich prac Wojciecha Fangora, które powstały w latach 1961-62.



Pięć obrazów pochodzących z prywatnej kolekcji łączy bezpośrednie odniesienie do najważniejszej wystawy Wojciecha Fangora – „Studium przestrzeni”, pierwszej na świecie instalacji przestrzennej, która wytyczyła nowy kierunek w sztuce i wpłynęła na światowy op-art – podano w katalogu przedaukcyjnej wystawie.



Licytowana praca Fangora to pozycja nr 75 aukcji; jej wartość eksperci wyceniają nawet między 4-6 mln zł. – To Fangor osiąga w tej chwili bardzo wysokie ceny sprzedaży i istnieje niesamowite zainteresowanie wśród kolekcjonerów tym artystą (...) Ceny uzyskiwane za jego prace potwierdzają wzrostową tendencję – tłumaczy Rafał Kamecki, ekspert rynku sztuki, autor portalu Artinfo.pl.



– To ważne dla rynku sztuki; widać, że są w Polsce klienci, którzy mogą zapłacić określoną sumę licytując jedną pozycję w katalogu, składającą się, jak właśnie w przypadku Fangora, z pięciu prac. Na świecie zdarzały się takie sprzedaże, np. w roku 2010 za trzy prace Romana Opałki, ujęte w katalogu jako jedna pozycja, zapłacono 800 tys. funtów, co równało się wtedy 1,27 mln dolarów. W świat poszła informacja, że „obraz Opałki poszedł za tę wysoką kwotę”, a faktycznie uzyskano ją za trzy osobne prace – wyjaśnia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Tak naprawdę, najwyższą cenę za pojedynczą pracę Fangora, jaką uzyskano na świecie i w Polsce jest obraz „M 39” z Domu Aukcyjnego DESA Unicum, który wraz z opłatą aukcyjną osiągnął 4,72 mln zł – podkreśla Kamecki. Obraz „M 39” Wojciecha Fangora został sprzedany na aukcji 29 listopada.Najdroższą transakcję: 7,36 mln zł za cykl fotografii Marilyn Monroe autorstwa Miltona H. Greene'a odnotowano w DESA Unicum w 2014 roku.