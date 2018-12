Na kościele pw. św. Bartłomieja we Wsoli pod Radomiem dzięki wiernym, którzy zebrali około 20 tys. zł, zawieszono ogromny różaniec. Nie spodobało się to jednak konserwatorowi zabytków, który twierdzi, że zrobiono to bezprawnie i nałożył na proboszcza parafii 10 tys. zł kary oraz nakazał zdjęcie różańca. Ksiądz Andrzej Pawlik zapewnia, że nie usunie daru wiernych. Impas trwa.

