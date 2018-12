Jeżeli to był planowany atak terrorystyczny z użyciem broni, to jest stosunkowo mała liczba ofiar – ocenił na antenie TVP Info Dariusz Loranty, ekspert ds. bezpieczeństwa, komentując strzelaninę w Strasburgu. – Przypuszczam, że służby deptały napastnikowi po piętach, zaś do zamachu doszło w ostatniej chwili, gdy mógł go przeprowadzić. Nie wykluczam też, że był to kryminalista, w którym obudził się dżihad w momencie, gdy go próbowano zatrzymać – dowodził.

