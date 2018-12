Dr Raubo: Ważnym zadaniem po zamachu jest przywrócenie normalności

Przygotowanie ze strony służb to nie są tylko same działania w zakresie ujęcia sprawcy, czy też eliminacji zagrożenia, ale też to jest kwestia zbudowania pewnego ciągu w zakresie ratowania, zabezpieczenia ludności i z drugiej strony przywrócenia normalności po opanowaniu sytuacji – powiedział w TVP Info dr Jacek Raubo, ekspert ds. bezpieczeństwa. We wtorkowym zamachu na jarmark świąteczny w Strasburgu zginęły trzy osoby.