Strzelanina w Strasburgu. Zamknięto Parlament Europejski

Parlament Europejski w Strasburgu został zamknięty po strzelaninie, do której doszło w centrum miasta, na targu świątecznym – poinformował na Twitterze przewodniczący parlamentu Antonio Tajani. W ataku na jarmark świąteczny zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

Decyzja oznacza, że do odwołania nikt nie może dostać się do budynku, a osoby przebywające tam nie mogą go opuścić. Tajani wskazał, że europarlament będzie pracował mimo zamknięcia budynku. –Europosłowie nie dadzą się zastraszyć! – podkreślił przewodniczący.



– Pracownicy i europosłowie pozostają w budynku – wskazał będący na miejscu europoseł Ryszard Czarnecki. Polityk PiS zwrócił uwagę, że Strasburg do tej pory był bezpiecznym miastem.



– Podkreśla się też, że było bardzo mało policjantów zabezpieczających jarmark świąteczny. Pytanie, czy dlatego, że zostali przerzuceni do innych miast francuskich w związku z demonstracjami, które są we Francji od czterech tygodni – stwierdził. – Jest tu duże zaniepokojenie, wiele emocji, także wśród europosłów – przyznał Czarnecki.

źródło: IAR

Według najnowszych informacji podanych przez policję francuską, w strzelaninie w centrum Strasburga zginęły dwie osoby, a jedenaście zostało rannych. Trwa pościg za sprawcą, który został już zidentyfikowany. Był notowany za przestępstwa kryminalne.Do strzelaniny doszło nieopodal popularnego wśród mieszkańców i turystów jarmarku bożonarodzeniowego. Śródmieście Strasburga jest otoczone kordonem policji. Prezydent Francji Emmanuel Macron został poinformowany o tych wydarzeniach i wysłał na miejsce ministra spraw wewnętrznych.