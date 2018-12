Premier na Twitterze: Dziękuję za rok zaufania

Widzę, jak długą drogę Polska już przebyła, lecz mam świadomość, jak wiele wyzwań czeka nas w przyszłości. Za ten rok zaufania z całego serca wszystkim dziękuję! – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Rok temu gabinet Mateusza Morawieckiego został zaprzysiężony.



„Kiedy rok temu objąłem stanowisko Prezesa Rady Ministrów wiedziałem, że przed nami zadania ambitne, ale i trudne. Dziś widzę, jak długą drogę Polska już przebyła, lecz mam świadomość, jak wiele wyzwań czeka nas w przyszłości. Za ten rok zaufania z całego serca wszystkim dziękuję!” – napisał premier.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła dzisiaj dziennikarzom, że gabinet premiera Mateusza Morawieckiego to stabilność państwa polskiego i realizacja programów społecznych. Dodała, że rząd realizuje zobowiązania wyborcze PiS i dotrzymuje słowa dzięki niskiemu deficytowi budżetowemu i mocnej gospodarce.



– Będziemy dalej konsekwentnie realizować to, o czym mówiliśmy idąc do wyborów, przed nami rok ciężkiej, wytężonej pracy – powiedziała Joanna Kopcińska.



Rząd Mateusza Morawieckiego rozpoczął podsumowanie swojej rocznej pracy podczas konferencji „Praca dla Polski”, po czym poszczególni ministrowie przedstawiali w swoich resortach ich dokonania.



