Strzelanina w centrum Strasburga. Co najmniej jedna osoba zabita

edna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w centrum w Strasburga – poinformowała francuska policja. Do tragedii doszło podczas jarmarku świątecznego. Sprawca miał posługiwać się bronią automatyczną. Władze miasta apelują do mieszkańców, by pozostali w domach. Nie wiadomo jeszcze, czy zdarzenie miało charakter terrorystyczny, czy kryminalny.