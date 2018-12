Francuska minister: Sytuacja w polskim sądownictwie niepokoi naszych obywateli

– Rozwój sytuacji w polskim sądownictwie i rezultaty dotychczasowego dialogu ramach Rady UE niepokoją i będą niepokoić wielu naszych obywateli – miała powiedzieć za zamkniętymi drzwiami minister ds. europejskich Nathalie Loiseau. O sytuacji donosi portal rmf24.pl.

Zdaniem Loiseau, działania polskich władz w sprawie Sądu Najwyższego w celu dostosowania się do postanowienia TSUE to „krok w dobrym kierunku”.



– Mamy nadzieję, że od tej pory polskie władze będą stopniowo uwzględniały niepokoje Komisji Europejskiej – powiedziała Loiseau.



Jej zdaniem analiza sytuacji praworządności w Polsce, którą przedstawił Frans Timmermans, jest „bardzo pożyteczna”.



Dzień wcześniej Parlament Europejski odrzucił wniosek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów o przeprowadzenie debaty na temat sytuacji we Francji. Stało się tak pomimo że pacyfikująca protesty francuska policja wielokrotnie użyła przemocy wobec demonstrujących.



W trakcie trwających od 17 listopada protestów „żółtych kamizelek” zatrzymanych zostało ponad 4,5 tys. osób – wynika z danych, przekazanych przez francuską policję.

