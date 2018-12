Zamach na jarmarku świątecznym w Strasburgu. Trwa obława na napastnika

Strzały w centrum Strasburga, są ranni.

Służba bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego, który odbywa tygodniową, comiesięczną sesję w Strasburgu,

poleca pozostanie w miejscach w których aktualnie są europosłowie i personel.

Budynek PE zamknięty i nie można z niego wychodzić. pic.twitter.com/1n9RdHM3zU — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 11 grudnia 2018

– Budynek PE zamknięty i nie można z niego wychodzić – napisał na Twitterze europoseł Jacek Saryusz-Wolski, który przebywa w Parlamencie Europejskim. Oznacza to, że do odwołania nikt nie może dostać się do budynku, a osoby przebywające w nim nie mogą go opuścić.