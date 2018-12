Ślady wody w kosmosie. „Asteroida skarbnicą wiedzy o ewolucji Układu Słonecznego”

Zbudowana przez NASA sonda OSIRIS-REx, krótko po przybyciu do celu – asteroidy Bennu, wykryła ślady wody. W dalszej fazie badań ma m.in. pobrać próbki z powierzchni i przywieźć je na Ziemię.

Wystrzelony przez NASA w 2016 r. próbnik Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) zbliżył się na odległość zaledwie 19 km od asteroidy o nazwie Bennu.



Dane pochodzące z instrumentów badawczych sondy wykazały właśnie, że na asteroidzie obecne są połączone z sobą atomy wodoru i tlenu w postaci tzw. grup hydroksylowych. Naukowcy podejrzewają, że są one powszechne na całym obiekcie w przechowujących wodę minerałach.



Oznacza to, że w jakimś momencie tworzące Bennu skały miały kontakt z wodą. O ile sama asteroida jest zbyt mała na to, aby utrzymać ciekłą wodę, to mogła ona występować na macierzystym obiekcie – dużej asteroidzie, od której Bennu się oddzieliła.

Data collected by @OSIRISREx's approach to asteroid #Bennu has revealed water locked inside. The mission team aimed three instruments towards Bennu during the approach and began making these first scientific observations. Learn more: https://t.co/LMoKD9KGml #AGU18 pic.twitter.com/xp6P4CveV5 — NASA (@NASA) 10 grudnia 2018

– Obecność uwodnionych minerałów na asteroidzie potwierdza, że Bennu – pozostałość po formowaniu się Układu Słonecznego – to doskonały cel dla misji OSIRIS-REx i badań prostych lotnych substancji oraz związków organicznych – podkreśla dr Amy Simon z Goddard Space Flight Center w Greenbelt.

– Kiedy próbki materiałów powrócą na Ziemię w czasie misji przewidzianej na 2023 rok, naukowcy otrzymają dostęp do skarbnicy nowych informacji na temat historii i ewolucji Układu Słonecznego – dodaje ekspertka.



Z kolei kamery sondy potwierdziły kształt i przebieg ruchu asteroidy ustalone z pomocą obserwacji dokonanych z pomocą naziemnych teleskopów. Jedna różnica dotyczy dużego głazu położonego blisko południowego bieguna. Obiekt, którego wysokość naukowcy wcześniej ocenili na ponad 10 m, w rzeczywistości mierzy aż 50 m wysokości i 55 m szerokości.

LIVE NOW: In August, the @OSIRISREx spacecraft caught its first view of the asteroid #Bennu. Listen from the mission team as they have discovered new science and how this new information compares to the Bennu data gathered from Earth. Watch: https://t.co/KraMBfyhgm #AGU18 pic.twitter.com/1KEiUGTxdJ — NASA (@NASA) 10 grudnia 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Eksperci z NASA podają, że powierzchnia asteroidy zbudowana jest z obszarów wypełnionych głazami i rejonów relatywnie gładkich. Liczba głazów okazała się jednak większa niż się spodziewano.Te wszystkie informacje pochodzą zaledwie z wstępnych badań prowadzonych, gdy sonda przelatuje nad biegunami i równikiem asteroidy, zbliżając się do niej na zaledwie 7 km.Urządzenie ma dokładnie określić masę obiektu, co ma m.in. pozwolić na wprowadzenie próbnika na odpowiednią orbitę. Ma to nastąpić 31 grudnia.Jeśli operacja się powiedzie, to próbnik będzie okrążał asteroidę w odległości zaledwie od 1,4 do 2 km od jej środka. W ten sposób pobije rekord ruchu po orbicie wokół najmniejszego ciała oraz w najmniejszym dystansie.