Udaremniono przemyt 43 kg bursztynu na polsko-ukraińskiej granicy

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej udaremnili przemyt blisko 43 kg bursztynu. Towar usiłował wwieźć do Polski obywatel Ukrainy.

– Podczas służby nocnej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skierowali do szczegółowej rewizji wjeżdżający do Polski samochód osobowy na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą pojazdu zasiadał obywatel Ukrainy – powiedziała zastępczyni rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy.



W trakcie kontroli wykryto, że w samochodzie dokonano przeróbek konstrukcyjnych. Wykorzystane zostały do przemytu.



– Rewizja pojazdu zakończyła się wykryciem nieoszlifowanego bursztynu w ilości blisko 43 kg, zapakowanego w licznych foliowych workach – dodała Siwy.



Przeciwko kierowcy auta, który ukrył bursztyn przed kontrolą, wszczęto postępowanie karno-skarbowe.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Siwy zaznaczyła, że „jest to już kolejna w tym roku próba przemytu bursztynu udaremniona przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu”.Rekordowe przemyt bursztynu wykryto w październiku, także na przejściu granicznym w Korczowej. Udaremniono wtedy wprowadzenie do nielegalnego obrotu 275 kg nieoszlifowanego bursztynu.