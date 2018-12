Jazydzi dziękują Polsce za pomoc

Hazem Tahsin, syn przywódcy społeczności jazydów, podziękował polskim władzom za wsparcie projektu Fundacji Orla Straż, która pomaga jego społeczności w obozie w Khanke w irackim Kurdystanie. Przedstawiciele mniejszości chrześcijańskiej zaapelowali, aby polskie organizacje i władze nie ustawały w pomocy dla jazydów, którzy nadal odczuwają skutki ludobójstwa dokonanego na nich przez tzw. Państwo Islamskie.

Minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa rozmawiała z przedstawicielami jezydów w Lalisz. Hazem Tahsin, syn przywódcy społeczności jazydów, dziękował polskim władzom za wsparcie projektu Fundacji Orla Straż działającego w obozie w Khanke. W 1000 namiotach mieszka ok. 5-6 tys. uciekinierów z terenów opanowanych przez islamskich bojowników z tzw. Państwa Islamskiego.



Beata Kempa zwróciła uwagę, że podczas spotkania w Lalisz przywódcy jazydów przywołali polską historię i pokojowe odejście od komunizmu.



– Powiedzieli, że oni dlatego wierzą, że odbudują się po tym, co przeżyli, bo Polacy to potrafili. To było piękne przesłanie. Podali kilka faktów z naszej historii, a przecież jesteśmy geograficznie tak daleko – stwierdziła min. Kempa.



W obozowisku w Khanke polska minister zapowiedziała wspieranie kolejnych projektów, takich jak np. sierociniec. Współprowadzi go Fundacja Orla Straż, która w Khanke przy wsparciu polskiego rządu buduje też zagrody hodowlane dla zwierząt, które hodują jazydzi.



Organizacja odbudowuje pojedyncze miejsca pracy i planuje również rekonstrukcję domów zniszczonych podczas działań wojennych.



– Jazydom trzeba pomóc w przeżyciu; tutaj na Bliskim Wchodzie zostało od 150 do 500 tys. chrześcijan – mniejszości, która ucierpiała najbardziej i która może nadal ginąć, jeśli nie będzie naszej pomocy – dodała Kempa.

Szacuje się, że na świecie żyje około miliona jazydów, których religia łączy elementy islamu, chrześcijaństwa i zaratustrianizmu. Ponad połowa światowej społeczności mieszka w Iraku, ale ze względu na prześladowania ISIS 400 tys. osób nadal przebywa w obozach w irackim Kurdystanie.Według zeszłorocznego raportu amerykańskiej organizacji Public Library of Science, blisko 10 tys. jazydów zostało porwanych lub zamordowanych przez dżihadystów.