Próba podpalenia samochodu wojskowego przy Watykanie

45-letni Marokańczyk próbował podpalić w Rzymie samochód wojskowy. Według lokalnych mediów internetowych do stojącego przy Watykanie transportera podbiegł mężczyzna i oblał tylne koła łatwopalną substancją. Zanim zdążył podpalić, został zatrzymany przez żołnierzy i oddany w ręce policji.

Transporter należał do jednostki wojskowej, której zadaniem – w ramach operacji „bezpieczne ulice” – jest ochrona Rzymu przed zamachami.



Atak miał miejsce ok. 150 m od Bramy św. Anny – głównego wejścia do Watykanu.



Według dostępnych informacji sprawcą był 45-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego. Nie wiadomo, jakimi motywami się kierował. Media podejrzewają, że człowiek ten cierpi na problemy psychiczne.

