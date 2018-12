Timmermans tweetuje w trakcie wysłuchania Polski. KE nie umie odnieść się do sprawy

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans otwierał wysłuchanie Polski na unijnej Radzie ds. Ogólnych w Brukseli. Jak się okazało, dalsza część obrad już znacznie mniej interesowała polityka znanego z ataków na rząd RP.

W trakcie wysłuchania Polski na unijnej Radzie ds. Ogólnych w Brukseli Timmermans pisał tweety, w których dziękował za słowa wsparcia w kampanii wyborczej.



Jak pisze korespondent TVP w Brukseli Dominika Ćosić, ambasador RP zapytał przedstawicielkę Komisji Europejskiej o to, czy zamieszczanie przez Timmermansa tweetów w trakcie wysłuchania nie łamie kodeksu postępowania. Przedstawicielka KE miała nie umieć odnieść się do sprawy.

Launching an election campaign always brings out mixed and passionate reactions in the online community. Thanks to everyone who has sent kind words of support and encouragement. For those that have reacted less enthusiastically, here’s some food for thought. Let’s talk... pic.twitter.com/oxUisVq0s3