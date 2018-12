Strzały w katedrze w Campinas. Nie żyją co najmniej cztery osoby

Uzbrojony mężczyzna – około godziny 13 lokalnego czasu – wszedł do katedry w miejscowości Campinas w Brazylii i zaczął strzelać do ludzi. Nie żyją co najmniej cztery osoby. Do tragedii doszło podczas trwającej mszy.

Mężczyzna – uzbrojony w dwa pistolety – najpierw strzelał do ludzi znajdujących się w katedrze, później udał się przed ołtarz gdzie popełnił samobójstwo.



Z relacji świadków wynika, że napastnik siedział w ciszy wśród innych wiernych, kiedy nagle podniósł się z kościelnej ławki i otworzył ogień do ludzi zgromadzonych w katedrze.



Z relacji innego świadka, pracowniczki katedry, Terezinhii Pereiry dos Reis, wynika, że strzelanina rozpoczęła się tuż po zakończeniu mszy, z której wychodzili wierni.



Zanim się zastrzelił, zabił cztery osoby: trzech mężczyzn i jedną kobietę. Kilka osób zostało rannych.



Rannych przewieziono do szpitala. Na razie nie ma oficjalnych informacji o ich stanie.



Nie wiadomo, kim był mężczyzna i jakie motywy nim kierowały. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.





Atirador mata 4 e comete suicídio em catedral de Campinas (SP) https://t.co/cIA9eBvCdN pic.twitter.com/2Veu4IJrav — Portal R7.com (@portalR7) 11 grudnia 2018

@bernardopkuster Ataque covarde dentro da catedral de Campinas pic.twitter.com/qL3PNinf95 — Ultra 7 Seven (@Rodrigo76780631) 11 grudnia 2018

