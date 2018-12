Media: Timmermans w sporze z Polską o SN posługuje się opiniami z sondażu

– Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym powinna zmienić ocenę sytuacji – mówił minister ds. europejskich Konrad Szymański podczas wysłuchania Polski na unijnej Radzie ds. Ogólnych w Brukseli. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans negatywnie ocenił działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Miał się przy tym powołać na sondaż przeprowadzony przez Stowarzyszenie „Iustitia” wśród sędziów, którzy krytykowali działalność KRS.

Trzecie wysłuchanie Polski w ramach prowadzonej w Radzie UE procedury z art. 7 traktatu odbyło się w Brukseli za zamkniętymi drzwiami. Trwało dwie godziny. Polska delegacja przyjechała z informacją o wycofaniu się ze zmian w Sądzie Najwyższym.



Jak nieoficjalnie dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, Szymański, wiceszef MSZ Polski, wytknął Komisji, że długo zwlekała z oceną zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i że argumentowała to brakiem podpisu prezydenta.



– Wcześniej na posiedzeniach Rady ten fakt Komisji Europejskiej nie przeszkadzał – miał powiedzieć Konrad Szymański, minister ds. europejskich. Dodał też, że skierowanie skargi na Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym jest de facto powiązaniem postępowania z procedurą związaną z artykułem 7 unijnego traktatu.



– Zmiany w Sądzie Najwyższym są pozytywne, ale to nie wszystko – miał z kolei powiedzieć wiceszef Komisji Europejskiej.



Wysłuchanie rozpoczęło się od wystąpienia Fransa Timmermansa, który dodał, że jest jeszcze wiele zastrzeżeń Komisji, na które Polska nie odpowiedziała. Podobno polityk negatywnie ocenił m.in. działalność KRS, Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych.

źródło: IAR, PAP

Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że powołał się przy tym na sondaż przeprowadzony przez Stowarzyszenie „Iustitia” wśród sędziów, którzy krytykowali działalność Krajowej Rady Sądownictwa.Podczas wysłuchania prezentacje na temat reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawił też ekspert kancelarii premiera. W debacie głos zabrało 12 krajów unijnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tym razem - inaczej niż przy wcześniejszych wysłuchaniach - ich pytania nie powtarzały się, a dotyczyły różnych kwestii związanych z praworządnością w Polsce.