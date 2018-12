„Timmermans jest funkcjonariuszem na usługach lobby prawników”

– W moim przekonaniu widzimy wyraźnie, że istnieje w Brukseli bardzo silne lobby branży prawniczych. Tworzą one rodzaj takiej wielkiej korporacji. I tak Frans Timmermans mówiąc, że w Polce wciąż jest problem z praworządnością, jest po prostu funkcjonariuszem na usługach tego lobby i korporacji branżowej prawników – uważa prof. Artur Wróblewski. W ten sposób znawca prawa międzynarodowego skomentował informację, że Frans Timmermans podczas wysłuchania Polski negatywnie ocenił dzielność Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie sondażu wśród sędziów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Iustitia”.

– Trzeba podkreślić wiele gestów dobrej woli, który wykonał rząd w Warszawie, np. ustawą o Sądzie Najwyższym czy wsw. wieku stanu spoczynku. W związku z tym problem między Warszawą a Brukselą powinien wygasać. Tymczasem widać złą wolę i dążenie do konfrontacji po stronie brukselskiej – zauważył prof. Wróblewski.



– Tu chodzi o dwie ważne kwestie: od 2016 r. w relacjach między Warszawą a Brukselą toczy się spór związany z praworządnością i uruchomieniem procedury art. 7 Traktatu o UE. Później Komisja Europejska wniosła skargę do TSUE w kontekście zagrożenia rzekomego, działalnością sędziów i ustawy o SN. Tak naprawdę po tych wszystkich kwestiach rząd w Warszawie postawił na kompromis. Natomiast mimo że wydawało się, że od marca będzie wygaszanie problemów, widzimy nowe zacietrzewienie. To pokazuje złą wolę ze strony Brukseli – podkreślił ekspert.



Zdaniem prof. Wróblewskiego „z drugiej strony nie widzimy takiego zacietrzewienia i asertywności Komisji Europejskiej np. w badaniu praworządności i poszanowania prawda do demonstracji we Francji”.



– KE jest nierychliwa, żeby uruchomić procedury wobec Francji w kontekście używania nadmiernej przemocy przez policję czy przegłosowania nowej ustawy o policji i policji antyterrorystycznej. Były takie głosy we Francji, aby KE to zbadała, ale tak się nie stało – przypomniał prof. Wróblewski.

źródło: portal tvp.info

W jego opinii „to pokazuje jednoznacznie, że Bruksela jest zakładnikiem różnego rodzajów lobby, w tym lobby prawniczego”. Wskazuej na to powoływanie się przez Fansa Timmermansa na wyniki badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Iustitia”.