Były brytyjski premier: Trzeba natychmiast wycofać się z brexitu

Londyn musi niezwłocznie wycofać notyfikację ws. brexitu – uważa John Major. Według byłego premiera Wielkiej Brytanii, konserwatysty, jest to niezbędne, aby umożliwić „poważną i głęboką refleksję” zarówno w parlamencie, jak i w społeczeństwie.

Premier Theresa May odłożyła przewidziane na wtorek głosowanie w Izbie Gmin nad umową w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, obawiając się dotkliwej porażki. Jak pisze Agencja Reutera, otwiera to różne możliwości – od brexitu bez umowy po porozumienie w ostatniej chwili albo kolejne referendum.



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w poniedziałek, że rząd brytyjski może jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej.



– Takie wycofanie, ustalone zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, oznaczałoby, że Zjednoczone Królestwo pozostałoby w UE na warunkach, które nie uległy zmianie, jeśli chodzi o status państwa członkowskiego – podkreślili sędziowie.



Major oświadczył, występując w think tanku w Dublinie, że proces brexitu należy zatrzymać w trosce o spokój na rynkach finansowych i pomyślność ekonomiczną Brytyjczyków.

źródło: pap

– Musimy wycofać sięgnięcie po artykuł 50. (traktatu UE, formalnie rozpoczynający proces wyjścia ze Wspólnoty – red.) ze skutkiem natychmiastowym. Na tę chwilę zegar trzeba koniecznie zatrzymać. Jest jasne, że potrzebujemy teraz tego, co najcenniejsze – czasu. Czasu na poważną i głęboką refleksję, zarówno w parlamencie, jak i w społeczeństwie. Znajdzie się droga przez obecne trzęsawisko, zawsze jest jakaś droga wyjścia – powiedział.Major kierował brytyjskim rządem w latach 1990-97. Uczestniczył w kampanii na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w UE. Stoi na stanowisku, że sposobem na rozwiązanie obecnego kryzysu jest drugie brytyjskie referendum ws. członkostwa w UE.