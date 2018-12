Tytuł człowieka roku dla Chaszodżdżiego. „Time” wyróżnił zabitych dziennikarzy

Tygodnik „Time” ogłosił, że tytuł człowieka roku 2018 przyznał zamordowanym, więzionym i szykanowanym dziennikarzom. Szczególnie redakcja wyróżniła Dżamala Chaszodżdżiego. O nagrodzonych tygodnik w specjalnym wydaniu pisze „strażnicy” i polegli w „wojnie o prawdę”.

Obok Chaszodżdżiego „Time” nagrodził amerykańską „Capital Gazette”, której pięciu pracowników w czerwcu zastrzelono w redakcji, a także dwóch reporterów Agencji Reutera, Kyaw Soe Oo i Wa Lone, we wrześniu skazanych w Birmie na siedem lat więzienia za uzyskanie dostępu do tajnych dokumentów, oraz szefową filipińskiego serwisu Rappler Marię Ressę. Z okazji nagród tygodnik zaprezentował cztery okolicznościowe, czarno-białe okładki.



„Niezłomny człowiek z kozią bródką, subtelny w sposobie bycia, odważył się nie zgodzić ze swoim rządem. Mówił prawdę o brutalności władz wobec tych, którzy mówią otwarcie. I został za to zamordowany” – pisze o Chaszodżdżim „Time”.



Redakcja z niepokojem odnotowuje, że w tym roku „nie brakowało” innych przypadków przemocy wobec dziennikarzy. Wymienia m.in. Bangladesz, Brazylię, Sudan i Chiny.



Opozycyjny wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżi został bestialsko zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października, żeby załatwić formalności związane ze ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa.



Cały czas nie jest jasne, czy saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman zlecił to zabójstwo bądź wiedział, że jest planowane. Chociaż część zabójców wywodzi się z bezpośredniego otoczenia księcia, Rijad utrzymuje, że zostało ono przeprowadzone bez jego wiedzy. Jednak według doniesień medialnych CIA ma nagrania rozmów wskazujące, że było inaczej.



Turcja domaga się ekstradycji 18 podejrzanych w związku ze sprawą, w tym 15 domniemanych członków grupy, która dokonała zabójstwa. 15 listopada saudyjska prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom bezpośrednio w nim uczestniczącym; dla pięciu z nich zażądała kary śmierci.

źródło: pap

„Time” każdego roku przyznaje tytuł człowieka roku postaciom, grupom czy ideom, które zdaniem tygodnika wywarły największy wpływ na aktualne wydarzenia. W zeszłym roku otrzymali go wszyscy ci, którzy przerwali milczenie na temat molestowania seksualnego: od kobiet, które ujawniły aferę wokół producenta filmowego Harveya Weinsteina po tysiące osób, używających hasztagu #Metoo.Wcześniej w drugiej dekadzie XXI wieku główne nagrody otrzymywali m.in. były prezydent USA Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, papież Franciszek oraz prezydent Donald Trump.