Skradziono klocki chłopca z zespołem Aspergera. Mama apeluje o pomoc

W piątek 7 grudnia z klatki schodowej bloku przy ul. Łużyckiej w Krakowie skradziono torbę z klockami lego. Zabawki należały do chłopca chorego na zespół Aspergera. Na Facebooku pojawił się wpis matki chłopca, która prosi o pomoc.

Wpis pani Jowity, matki chorego Marcela, pojawił się na Facebooku w niedzielę. Kobieta wierzy, że wiadomość dotrze do odpowiedniej osoby i uda się odzyskać zabawki.



„Człowieku kochany, ja rozumiem okazja czyni złodzieja, ale apeluję do Twojego sumienia i bardzo - ale to bardzo - proszę o zwrot. To są klocki dziecka z zespołem Aspergera, które zostały u babci, na które czekał jak na zbawienie i płakał za nimi codziennie, coś na czego punkcie ma fisia, zna każdą jedną część, która była w tej siatce, tego się nie da odkupić, to są ludziki zbierane od lat, jego ulubione i najważniejsze części” - napisała na Facebooku pani Jowita.



Kobieta deklaruje, że nie chce wyciągać konsekwencji i oferuje że kupi osobie, która je zabrała, inny zestaw. W pomoc zaangażowali się internauci, post został udostępniony blisko 6 tys. razy. Klocków na razie nie udało się znaleźć.





#wieszwiecej Polub nas