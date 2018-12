Zamknięcie Google+ wcześniej niż przewidywano

Google ogłosiło na swoim blogu, że przyspieszy zamknięcie platformy społecznościowej Google+. Wśród powodów takiej decyzji jest błąd, przez który inne firmy mogły bez zgody uzyskiwać dostęp do profili użytkowników portalu – podaje portal pclab.pl.

Błąd związany jest z interfejsem platformy. Pozwolił on na przeglądanie informacji profilowych ponad 52,5 mln użytkowników wszystkim usługom, które odwoływały się do API. Aplikacje mogły podejrzeć także dane profili niepublicznych i informacje udostępniane użytkownikom przez inne osoby.



Zdaniem Google nie zachodziła tu jednak obawa o kradzież tożsamości, gdyż nie miało to wpływu na dane finansowe, numery identyfikacyjne i hasła.



Wśród innych problemów wymienia się małą popularność Google+, które nie było w stanie podjąć konkurencji z Facebookiem.



API Google+ zostanie porzucone w ciągu 90 dni. Sama konsumencka wersja platformy społecznościowej zostanie zamknięta do kwietnia, a nie do sierpnia 2019 r., jak informowano wcześniej. Do tego czasu korzystanie z Google+ ma odbywać się bez zakłóceń.

