Wywołał fałszywy alarm w szpitalu, bo chciał zrobić na złość szefowi PiS

Wyrok dwóch lat więzienia usłyszał 46-letni Janusz Cz., który w maju wywołał fałszywy alarm bombowy w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie w czasie, gdy w placówce przebywał Jarosław Kaczyński. Oskarżony twierdził, ze zrobił to z niechęci do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mężczyzna na wolności będzie czekał na uprawomocnienie się wyroku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe skazał Janusza Cz. już na pierwszym terminie, bo oskarżony złożył wniosek o skazanie go bez rozprawy. Wcześniej przyznał się do winy, przeprosił i złożył obszerne wyjaśnienia.



46-latek przyznał, że fałszywy alarm wywołał po pijanemu z niechęci do Jarosława Kaczyńskiego, który w tym czasie przebywał w szpitalu przy ul. Szaserów. W czasie jednego z przesłuchań tłumaczył, że jego działanie było formą protestu przeciwko specjalnemu traktowaniu polityków przez służbę zdrowia w sytuacji, gdy inni pacjenci muszą długo czekać na zabiegi.



Podczas innego przesłuchania, Cz. stwierdził, że pewien mężczyzna nakłonił go do wywołania fałszywego alarmu bombowego. Cz. miał za to dostać kilkaset euro. To okazało się nieprawdą.



Sąd zaliczył Januszowi Cz. okres tymczasowego aresztowania od 3 lipca do 11 grudnia. O bezwzględną karę więzienia wnosiła prokuratura, argumentując, że zachowanie oskarżonego to czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, którym mógł narazić życie i zdrowie pacjentów szpitala.

Sąd przychylił się do tej argumentacji. Mężczyzna musi zapłacić ponad 4 tys. kosztów sądowych. Jednocześnie sędzia Danuta Kania z Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Południe zwolniła oskarżonego z aresztu, bo wyrok jest nieprawomocny.

Fałszywy alarm miał miejsce 11 maja w szpitalu przy ul. Szaserów. Tego dnia jednym za pacjentów był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po południu pracownicy szpitala odebrali dwa telefony z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie placówki.



Policja i żandarmeria uznały, że nie można zignorować takiej informacji. Po konsultacjach z władzami szpitala ewakuowano kilkudziesięciu chorych z kilku oddziałów, w tym pacjentów wymagających intensywnej opieki. Po kilku godzinach pirotechnicy skończyli przeszukanie budynku. Żadnego ładunku wybuchowego nie znaleziono.



Stołeczni policjanci z elitarnego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw zaczęli szukać „telebombera”. Szybko ustalili, że sprawca dzwonił z Francji. Głównym podejrzewanym był 46-letni Janusz Cz., Polak mieszkający we Francji. Mężczyzna był wielokrotnie karany.



Funkcjonariuszom dopisało szczęście. Z ich informacji wynikało, że unikną czasochłonnych procedur związanych z zatrzymaniem we Francji i przesłaniem sprawcy do Polski, ponieważ mężczyzna wybierał się w lipcu do Polski, aby odwiedzić rodzinę.



Policjanci z „terroru” zatrzymali Jarosława Cz. na lotnisku. Miał przy sobie telefon, z którego, jak się okazało, dzwonił do szpitala przy ul. Szaserów z informacją o podłożonym ładunku. Kiedy usłyszał prokuratorskie zarzuty, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.



Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Cz. trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w drugiej połowie października, ale nie informowano o tym ze względu na kampanię wyborczą.



Informację o oskarżeniu mężczyzny jako pierwszy podał portal tvp.info.