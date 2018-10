Trzaskowski: Jaki dopiero w tym roku zaczął płacić podatki w Warszawie

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zarzucił swojemu przeciwnikowi Patrykowi Jakiemu „brak wiarygodności”. – Jeżeli mówimy o tym, że trzeba w Warszawie płacić podatki, to trzeba płacić od początku. Mój konkurent Patryk Jaki dopiero w tym roku, mimo że od 10 lat mieszka w Warszawie, zaczął płacić tu podatki – ujawnił w Debacie Warszawskiej. Kandydat Zjednoczonej Prawicy w odpowiedzi zapewnił, że chce, by stolica „była dla wszystkich”. – Uważam, że również ci, którzy wiele lat mieszkają w Warszawie, ciężko pracują dla tego miasta, mają swoje dzieci w warszawskich żłobkach, przedszkolach – również ich musimy zachęcać do tego, żeby zaczęli płacić tu podatki. Chcę Warszawy dla wszystkich – podkreślił.