„To przenoszenie walki politycznej na poziom samorządów”

– Mówienie: odsunąć PiS od władzy w samorządach, to jest jakieś urojenie. Przecież w 15 na 16 sejmików rządzą PO i inni. Po drugie to jest proponowanie Polakom przeniesienia walki politycznej na poziom samorządów. Wygląda, że ci kandydaci traktują swoje stanowiska jak instrument do walki z rządem – mówił Marcinem Horała (PiS) komentując w „Gościu Wiadomości” kampanię wyborczą do samorządów. – Wizja PiS, co funkcjonowania samorządów jest wizją centralistyczną. A sukces samorządów przez ostatnie 30 lat polegał na decentralizacji. I jest to istotny czynnik polityczny – mówił Filip Libicki (PO).

źródło: TVP Info