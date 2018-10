„Książkowy” pan Włodek z Tczewa dostał nowego żuka. „Pasuje do mnie”

Spalenie żuka, w którym pan Włodek z Tczewa trzymał książki na handel wywołało oburzenie w całej Polsce. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy, której efekty zaskoczyły organizatorów. Handlowiec w bazarku nazywanego przez mieszkańców „manhattanem” otrzymał właśnie nowego żuka.

Akcja pomocy „Książkowemu” zainicjowana przez Katarzynę Gapską przerosła najśmielsze oczekiwania – wskazuje „Dziennik Bałtycki”. Ze zbiórki na nowy samochód dla pana Włodka, w której spodziewano się uzyskać 3 tys. zł, zebrano ponad 80 tys. zł.



Darczyńcy zbierali na nowy samochód dostawczy dla pana Włodka. Można było kupić nowy, ale handlowiec marzył o kolejnym żuku i go dostał. Auto wyszukano w Szczecinku. W Wielkopolsce zostało odnowione i w piątek wręczono go panu Włodkowi. – Ale fajny. Pasuje do mnie, taki czerwony – mówił wzruszony.

