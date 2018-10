Trzaskowski: Komisja weryfikacyjna mogłaby działać przy ratuszu

– Być może komisja weryfikacyjna mogłaby działać przy ratuszu i nie być wykorzystywana politycznie – stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem obecnie komisja weryfikacyjna to „tylko i wyłącznie teatr polityczny, (to), co wyprawia Patryk Jaki, bo on nie chce pomóc tak naprawdę ludziom, tylko chce przedłużać w nieskończoność rozmowę na ten temat”.

Trzaskowski w rozmowie z TVN 24, nie krył, że reprywatyzacja to jest bardzo trudny temat. – To jest temat, który wymaga bardzo dużo pokory, natomiast, żeby go rozwiązać trzeba przede wszystkim zadośćuczynić wszystkim tym, którzy zostali poszkodowani – mówił.



Pytany czy komisja weryfikacyjna przyniosła jakieś korzyści, polityk stwierdził zdecydowanie, że „jest to tylko i wyłącznie teatr polityczny, (a to) co wyprawia Patryk Jaki, bo on nie chce pomóc tak naprawdę ludziom, tylko chce przedłużać w nieskończoność rozmowę na ten temat”.



Jego zdaniem problem reprywatyzacji mogłaby rozwiązać specjalna ustawa. – Być może taka komisja może działać przy ratuszu i nie będzie wykorzystywana politycznie, tylko by się zabrała (za) wyjaśnianie problemów, bo na razie Patryk Jaki spowodował totalny chaos – dodał.

źródło: pap

Według Trzaskowskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ponosi odpowiedzialności za aferę reprywatyzacyjną. –Jest taka wina, że ufała ludziom, którym nigdy nie powinna zaufać". Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowiła polegać na ludziach, którzy zostali zatrudnieni przez jej poprzedników, nie należało ufać im do końca – wyjaśniał.