„Niech Trzaskowski odetnie się od osób atakujących przeciwników politycznych na ulicach”

Sztab wyborczy Patryka Jakiego zaapelował w piątek do kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, by ten w sposób „jasny, klarowny i zdecydowany odciął się od tych osób, które atakują przeciwników politycznych na ulicach”. – Nie damy się zastraszyć gangsterskimi chwytami, które stosują na ulicach zwolennicy Rafała Trzaskowskiego – grzmiał Sebastian Kaleta ze sztabu kandydata Zjednoczonej Prawicy.

Sebastian Kaleta, zwrócił uwagę, że od kilku miesięcy dochodzi do zakłócania spotkań Patryka Jakiego z mieszkańcami stolicy. Jako sprawców wskazywał zwolenników politycznych Rafała Trzaskowskiego.



– Wzywamy Rafała Trzaskowskiego, by przestał używać retoryki agresji, ponieważ mówiąc na przykład o walce z rządem (...) można powiedzieć, że wręcz zachęca do takich postaw na ulicach. My konsekwentnie chcemy docierać do warszawiaków, ale nie damy się zastraszyć gangsterskimi chwytami, które stosują na ulicach zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Dlatego apelujemy do niego, by dzisiaj przed warszawską debatą w sposób jasny, klarowny i zdecydowany odciął się od tych osób, które atakują przeciwników politycznych na ulicach – oświadczył Kaleta.

Kaleta stwierdził, że Jaki chce „o Warszawie rozmawiać, a nie się o nią bić, jak robi to Rafał Trzaskowski w swoich słowach używając wręcz przemocowej retoryki”.Podczas konferencji zaprezentowano krótki filmik ukazujący agresywne zachowania osób przychodzących na spotkania z Patrykiem Jakim. Te same osoby miały się pojawiać na różnych spotkaniach kandydata Zjednoczonej Prawicy.