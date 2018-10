Jarosław Kaczyński: Śląsk musi być nowoczesny i innowacyjny

– Planem numer 1 dla Śląska jest węgiel wysokiej jakości – powiedział w piątek w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, Śląsk musi być nowoczesny i innowacyjny. – My, naszym działaniem potwierdzamy to, że pracujemy dla dobra naszych małych ojczyzn – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

– Śląsk dysponuje różnymi zasobami, ale najpierw powiem o tym najbardziej znanym, klasycznym. Tu jest wielka tradycja pracy w przemyśle, górnictwie, ale nie tylko w górnictwie, ciężkiej, fizycznej pracy. Ta była potrzebna, jest potrzebna i będzie potrzebna. Chciałem powiedzieć, że my tę pracę bardzo szanujemy, chylimy przed nią czoła – mówił w piątek prezes PiS.



Kaczyński podkreślał, że „najcięższa, najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna praca jest w górnictwie”.



– Jest wobec tego pytanie o plan dla górnictwa. Przecież w tej chwili węgla jest za mało. Wzrasta import węgla i jest potrzebny węgiel wysokiej jakości, bo on będzie się wpisywał w ten wielki plan „Ciepły dom”, „Czyste powietrze”, do tych pieców, które będą montowane, pieców czystych, jest potrzebne właśnie taki węgiel – mówił.



Jak dodał, węgiel będzie potrzebny do nowych bloków energetycznych. – Już dzisiaj planuje się import. To trzeba rozwiązać. To jest ten plan numer 1, który jest potrzebny w tej chwili dla Śląska – podkreślił.



– Śląsk ma także i inne zasoby, Śląsk i Zagłębie, to są zasoby intelektualne: w naukach społecznych, ale przede wszystkich naukach ścisłych, technicznych, medycznych. Jest naprawdę do czego się odwoływać. Jeżeli myślimy o Śląsku nowoczesnym, innowacyjnym, to trzeba w sposób zorganizowany i wsparty przez państwo do tych zasobów się odwołać, żeby to zaczęło pracować. Nie w ramach pewnej rutyny, która w gruncie rzeczy do niczego nie prowadzi, ale pracować dla rozwoju Śląska, także dla rozwoju Polski – zaznaczył prezes PiS.

„Potrzebna jest uczciwie napisana historia”



Prezes PiS w swoim wystąpieniu nawiązywał również do historii powstań śląskich.



– Potrzebna jest uczciwie napisana historia; ona musi przyjść do szkół, ona musi konsolidować społeczeństwo wokół tej niezwykłej, szczególnej formy polskości, jaką jest śląskość, wyjątkowo cennej formy polskości – mówił Kaczyński.



– Ta konsolidacja jest potrzebna dlatego, że wielki plan, projekty dla Śląska mogą być zrealizowane tylko wtedy, jeśli będzie miał naprawdę społeczne poparcie i zrozumienie, bez tego my Śląska nie przekształcimy, nie doprowadzimy do tego, by wykorzystał swoje ogromne możliwości – dodał prezes PiS.



Kaczyński stwierdził, że Śląsk musi być nowoczesny, innowacyjny, a poparcie partii dla obecnie urzędującego prezydenta Katowic, który nie jest członkiem PiS, to pójście w kierunku ludzi „którzy chcą po prostu dobra dla Śląska”.

Program dla Śląska



Podczas konwencji wyborczej głos zabrał również premier. Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu przekonywał, że jego ekipa zaproponowała dziewięć miesięcy temu program dla Śląska. Jak podkreślił, przyniósł on dobre efekty. – My, naszym działaniem potwierdzamy to, że pracujemy dla dobra naszych małych ojczyzn, na najróżniejsze sposoby – zaznaczył szef rządu.



Jak zauważył, Polska ma obecnie dobry wzrost gospodarczy, „jeden z najniższych w Europie deficyt budżetowy i dług publiczny, który de facto maleje w stosunku do PKB”.



– To są osiągnięcia rządu PiS. One są możliwe w dużym stopniu dzięki usprawnianiu instytucji państwa i przywracaniu właściwych proporcji i uczciwości funkcjonowania gospodarki i życia gospodarczo-społecznego również tutaj, na Śląsku – powiedział premier.

źródło: pap

Zaznaczył, że województwo śląskie jest pełne „różnych takich zależności, sprzeczności, jeszcze pochodzących z przeszłości układów wielorakich zależności, które trzeba powoli naprawiać, po woli zmieniać we współpracy z samorządowcami”.– Chcemy walczyć o tę jedność, walczyć o to, co jest takie ważne dla Polski i obiecujemy właśnie tutaj, (...) że nasi radni, radni PiS w sejmiku województwa będą bardzo dobrze, znakomicie współpracować z władzami centralnymi, żeby jeszcze lepiej wdrażać bardzo atrakcyjny program dla Śląska – zadeklarował Morawiecki.