Gwiazdor telenoweli ukrywał się przed odsiadką

Ryszard D. alias Szczena, bohater popularnej telenoweli telewizyjnej, został zatrzymany przez „łowców zbiegów” z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Radomiu. Mężczyzna był poszukiwany trzema listami gończymi do odsiadki wyroków, za jazdę po pijanemu, wyłudzenie kredytu i uchylanie się od płacenia alimentów. Teraz na co najmniej dwa lata będzie musiał zapomnieć o robieniu kariery w telewizji.

Przed kilkoma dniami do policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP. w Radomiu trafiły akta dotyczące 35-letniego Ryszarda D. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi wydanemu przez sądy w Warszawie, Pułtusku i Bydgoszczy. Miał do osiedzenia w sumie ponad dwa lata więzienia za niezapłacone alimenty, wyłudzenie kredytu i jazdę po pijanemu.



Ryszard Sz. zdobył pewną popularność występując w telewizyjnej telenoweli, w której mężczyźni szukają dla siebie partnerek życiowych. Z pewnością nie ułatwiało mu to ukrywania się przed organami ścigania. Policjanci jednak ustalili, że Ryszard D. mieszka od jakiegoś czasu w Gdańsku. Miał tam znaleźć zatrudnienie na jeden z budów. Razem ze swoją aktualną konkubiną wynajmowali małe mieszkanie. Na co dzień, D. był bardzo czujny. Na widok policyjnego patrolu przechodził na drugą stronę ulicy. Często krył twarz pod kapturem.

Okazało się jednak, że te sztuczki nie pomogły „Szczenie”. Policjanci zatrzymali go na ulicy, gdy wracał do domu. Był całkowicie zaskoczony. Po załatwieniu formalności, trafił do aresztu w Gdańsku, skąd zostanie przeniesiony pod eskortą do odpowiedniego więzienia.