Polska Agencja Kosmiczna prowadzi rozmowy o współpracy Polski i USA dot. kosmosu

Polska Agencja Kosmiczna prowadzi rozmowy o współpracy Polski i USA dotyczące kosmosu. Chodzi o rozwój projektów na rzecz misji kosmicznych czy współpracę badawczą w zakresie technologii kosmicznych – podała w piątkowym komunikacie PAK.

Awaria teleskopu Hubble’a. Wstrzymano obserwacje Kosmiczny Teleskop Hubble'a przeszedł w tryb awaryjny – poinformowała amerykańska agencja kosmiczna NASA. Diagnozowany jest problem z żyroskopami,... zobacz więcej

– Obszary współpracy dwustronnej Polski i USA związanej z eksploracją kosmosu obejmować mogą m.in. kooperację instytucji naukowych i uniwersytetów prowadzących w obu krajach badania z zakresu technologii kosmicznych, rozwój wspólnych projektów na rzecz misji kosmicznych oraz wykorzystanie przez stronę polską amerykańskich doświadczeń w dziedzinie prawodawstwa kosmicznego i wsparcia państwa dla prywatnej działalności kosmicznej – napisano.



Jak wskazano, o rozwinięciu polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie działalności kosmicznej rozmawiali w Bremie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona i administrator amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) Jim Bridenstine.



– Z satysfakcją przedstawiłem szefowi NASA wkład polskich podmiotów w amerykańskie misje kosmiczne: InSight, Curiosity, IMAP. To istotny dorobek, a naszym celem jest dalsze zwiększenie zaangażowania krajowych przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych w amerykańskie projekty kosmiczne – powiedział, cytowany w komunikacie, Brona.



Szef PAK dodał, że rozmowy dotyczyły też „możliwego udziału Polski w planowanej bazie okołoksiężycowej Lunar”, której budowa ma się wkrótce rozpocząć.



Orbitująca wokół Srebrnego Globu stacja kosmiczna Lunar Orbital Platform-Gateway ma powstać do 2023 r. Według NASA stacja otworzy drogę astronautom do lądowania na powierzchni Księżyca nie dalej niż pod koniec lat 20.

#wieszwiecej Polub nas

Gateway ma pozwalać m.in. na obsługę lądowań ludzi i dostarczania zbieranych na niej materiałów na Ziemię. Orbitująca wokół Księżyca stacja będzie także miejscem badania wpływ na ludzi pobytu w dalekiej przestrzeni oraz testowania nowych technologii potrzebnych m.in. do lotu na Marsa.



Lot ludzi na Czerwoną Planetę ma być poprzedzony szeregiem misji zrobotyzowanych. Już w listopadzie na Marsie wylądować ma sonda InSight.



W 2020 r. miałby zostać wystrzelony kolejny łazik, który m.in. będzie badał Marsa pod kątem możliwości produkcji na jego powierzchni paliwa i zdobywania innych potrzebnych ludziom zasobów.



Planowane jest też wysłanie na Marsa robota, który wróci na Ziemię z próbkami. Oznaczałoby to pierwsze w historii wystrzelenie z Marsa rakiety.



Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym Prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych.