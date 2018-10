Krokodyl zabił Aborygenkę łowiącą ryby

Australijska policja odnalazła zwłoki Aborygenki, której zaginięcie zgłoszono w związku z możliwym atakiem krokodyla. Potwierdzono, że gad porwał kobietę łowiącą ryby.

Do ataku doszło w odległych rejonach Północnego Terytorium. Kobieta poinformowała, że kobieta łowiła ryby stojąc po pas w wodzie. Jej bliscy stwierdzili, że została porwana przez krokodyla, gdy usłyszeli plusk i zobaczyli, że kobieta zniknęła.



Ciało Aborygenki odkryto w piątek około godz. 17.00 czasu lokalnego, niecały kilometr od miejsca, w którym ostatnio widziano kobietę. Obok znajdował się krokodyl, sprawca porwania. Funkcjonariusze zastrzelili gada.



Nie wiadomo, jaki gatunek krokodyla porwał kobietę. W Australii żyją gatunki słodko- i słonowodne. Znacznie groźniejsze są te drugie, są też większe – dorastają nawet do siedmiu metrów długości.



Liczba słonowodnych krokodyli znacznie zwiększyła się po tym jak w 1971 roku gatunek wciągnięto na listę chronionych. Ostatnio doszło do kilku ataków tych zwierząt na ludzi, co sprawia, że powraca temat kontroli ilości gadów, który średnio zabijają w Australii dwie osoby rocznie.

