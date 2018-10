Jak PO ustawiała głosowanie dla szczecińskiego biznesmena. Śledztwo portalu TVP.Info i TVP3 Szczecin

Nie. Radni z Platformy, bo jest taki PiS pod tytułem: odeślijmy do ponownego rozpatrzenia. I na tym ku**a myku ci goście mówię jadą po raz kolejny. Czyli dwa razy odesłali uchwałę prezydenta do ponownego rozpatrzenia. Czyli co? Rozpie*****li całą koncepcję przegłosowania formalnego bardzo ważnej uchwały dla miasta.Echo Investment kupiło działkę z zamiarem rozbudowy centrum handlowego Galaxy. Problem w tym, że plan zagospodarowania przewidywał tam działalność hotelową, dlatego Kwapisz starał się o jego zmianę na działalność usługowo-handlową.





: Nie będzie powrotu do tej sprawy. Bo każdy jeden w tej chwili, odsunięcie, jest jeszcze gorsze. Nie ma. Po prostu trzeba to załatwić. Wiesz Olgierd – mała, duża sprawa. Wiesz… Co ci będę mówił. Po prostu będę tobie naprawdę bardzo wdzięcznyBiznesmen prosił Geblewicza o wsparcie. Podkreślał, że radni Platformy nie są przekonani do tego pomysłu i być może kolejny raz sprawa zakończy się nie po jego myśli.