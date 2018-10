Ślub wnuczki królowej Elżbiety II księżniczki Eugenii

Córka brytyjskiego księcia Andrzeja, księżniczka Eugenia, poślubiła biznesmena Jacka Brooksbanka. Uroczystość odbyła się w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. 28-letnia księżniczka jest dziewiąta w kolejności do brytyjskiego tronu.

W ceremonii ślubnej wzięła udział królowa Elżbieta II, członkowie rodziny królewskiej oraz 850 zaproszonych gości, wśród nich amerykańska aktorka Liv Tyler i modelka Naomi Campbell.



Panna młoda miała na sobie białą, plisowaną suknię z dekoltem i długim trenem, zaprojektowaną przez Brytyjczyków Petera Pilotto i Christophera De Vosa. Księżniczka współpracowała z projektantami przy tworzeniu szkiców sukni.



Wśród dzieci niosących tren sukni była córka księcia Williama, księżniczka Charlotte, i córka piosenkarza Robbiego Williamsa, Theodora.



1200 wylosowanych osób mogło oglądać transmisję z ceremonii na ekranie, ustawionym na terenie zamku windsorskiego. Mimo wietrznej pogody, tysiące osób zebrały się wokół zamku.

