Porwał dzieci, żonę zostawił w zdezelowanym aucie. Zatrzymano sprawcę

Kierowca seata, który w podwarszawskich Łazach uderzył w skodę, a następnie odjechał z jadącymi nią dziećmi, został zatrzymany. Jak się okazało, to ojciec dzieci. Razem z nim zatrzymano jeszcze jedną osobę. Ze wstępnych informacji przekazanych przez policję wynika, że dzieci czują się dobrze.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że do zatrzymania doszło w powiecie grójeckim. Razem z ojcem dzieci zatrzymano także mężczyznę, który miał mu pomagać. Policjanci szukają jeszcze jednej osoby.



– Dzieci znajdują się obecnie pod opieką policjantów. Na miejsce wezwano pogotowie z uwagi na fakt, że brały one udział w zdarzeniu. Ich stan wstępnie możemy określić jako dobry, ale niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, które wykluczą jakiekolwiek urazy – powiedział rzecznik KSP kom. Sylwester Marczak.



Śledczy z Piaseczna zadecydują, jakie zarzuty usłyszą mężczyźni.

źródło: pap

W piątek policja poinformowała o poszukiwaniach kierowcy seata, który w podwarszawskich Łazach uderzył w skodę, a następnie odjechał z jadącymi nią dziećmi. Jak ustalono, kierowca seata to ojciec dzieci, skodą kierowała matka. Kobieta trafiła do szpitala.– Wiemy, że doszło do zderzenia bocznego. Kierujący seatem uderzył w skodę. W momencie zderzenia w skodzie znajdowała się kierująca oraz dwoje dzieci. Do szpitala zabrana została kierująca, a dzieci odjechały z mężczyzną, który uderzył w pojazd – informował kom. Sylwester Marczak