Tusk blokuje na Twitterze. „Sam wystawia sobie świadectwo”

„Kliniczny przypadek Donalda Tuska, udawanie wobec faktów, że nic się nie stało i nie dzieje, że wszystko jest ok. Tusk banujący na Twitterze telewizję publiczną TVP Info i dziennikarzy w myśl zasady, czego oczy nie widzą, sercu nie żal, sam wystawia sobie świadectwo, co dla niego oznacza wolność słowa. Król jest nagi” – napisał dziennikarz Piotr Cywiński. Wcześniej Donald Tusk zablokował na Twitterze wielu dziennikarzy i publicystów, w tym profil portalu tvp.info.

Jak informowaliśmy w niedzielę, były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europy Donald Tusk na swoim oficjalnym profilu w serwisie Twitter zablokował kilku dziennikarzy m.in. „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”.



Profil portalu tvp.info również jest u Tuska na cenzurowanym. Jednak nie od czwartku, a od wielu miesięcy.



„Tusk banujący na Twitterze telewizję publiczną TVP Info i dziennikarzy w myśl zasady, czego oczy nie widzą, sercu nie żal, sam wystawia sobie świadectwo, co dla niego oznacza wolność słowa. Król jest nagi. O wiele ważniejsze jest jednak coś innego, spytam wprost: kiedy proces Tuska?” – napisał w artykule opublikowanym na portalu Polityce.pl Piotr Cywiński, dziennikarz i publicysta, specjalista od problematyki międzynarodowej.



„Rzecz jasna, myślę tymczasem o blokowaniu przez króla Europy dostępu do króla Europy na portalu społecznościowym…” – dodaje Cywiński po chwili.



Dziennikarz w swoim artykule przywołał wpis jednego z użytkowników Twittera, który zarzuca Tuskowi, że to co robi jest sprzeczne z tym, jaką funkcję piastuje. „Polityk i urzędnik nie ma prawa zablokować nikomu dostępu do głoszonych przez siebie rzeczy. @donaldtusk: wypłacamy Ci pensje, Twoim obowiązkiem jest udostępniać nam wszystko co zamierzasz powiedzieć” – brzmiał jeden z wpisów.

„W kwestii formalnej, zanim Donald Tusk przyjął cichcem posadę króla (o ile pamiętam, będąc premierem bił się publicznie w piersi, że nigdzie się nie wybiera), zapewnił wszem wobec o zamiarze dogłębnego wyjaśnienia tzw. afery podsłuchowej, zapoznania opinii publicznej z „taśmami prawdy” i wyciągnięcia konsekwencji. Bo bardzo sobie cenił wolność słowa, gdyby ktoś zapomniał, to przypomnę jak obnosił się na żywo z maskotką lisa - symbolem wolnego, obiektywnego dziennikarstwa… Wszak mamy w kraju wolne media, które bronią tejże wolności jak tylko się da, że wspomnę tajne narady przy trzepaku i śmietniku, czy pisemne instrukcje nadzorcy z Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy z „Newsweeka” i Faktu”, albo wywalenie z roboty redaktora naczelnego polskojęzycznego tabloidu, który tę wolność słowa jakoś opacznie rozumiał… Pomijam już fakt wywalenia na zbity pysk całych zespołów redakcyjnych najpierw z tygodnika „Wprost”, a potem z „Newsweeka” przez maskotkę króla, na służbie u tych, którzy króla cenią…” – napisał Cywiński.